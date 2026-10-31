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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Vuçiçin Serbiya Tərəqqi Partiyasının sədri namizədliyini təklif edilib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 22:02
    Vuçiçin Serbiya Tərəqqi Partiyasının sədri namizədliyini təklif edilib

    Serbiya Tərəqqi Partiyasının (STP) sədri Miloş Vuçeviç öz vəzifəsinə Serbiyanın sabiq prezidenti Aleksandar Vuçiçin namizədliyini təklif edib.

    "Report" "N1"ə istinadən xəbər verir ki, partiyanın yeni rəhbərliyi bu il dekabrın 13-də keçiriləcək iclasda seçiləcək.

    "STP sədri kimi mən sizə, baş şuranın üzvlərinə dekabrın 13-də partiyanın yeni rəhbərliyini seçəcəyimiz və partiyanı qarşıdakı dövrə hazırlayacağımız növbədənkənar məclis iclasının çağırılması barədə qərar qəbul etməyi təklif edirəm", - Vuçeviç Belqradda STP baş şurasının iclasında bildirib.

    Qeyd edək ki, Vuçiç 2012-ci ildən 2023-cü ilə qədər partiyaya rəhbərlik edib. Cari ildə STP Serbiyada keçirilən parlament seçkilərində məğlub olub.

    Aleksandar Vuçiç STP Serbiya
    Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии
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