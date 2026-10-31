Vuçiçin Serbiya Tərəqqi Partiyasının sədri namizədliyini təklif edilib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 22:02
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Serbiya Tərəqqi Partiyasının (STP) sədri Miloş Vuçeviç öz vəzifəsinə Serbiyanın sabiq prezidenti Aleksandar Vuçiçin namizədliyini təklif edib.
"Report" "N1"ə istinadən xəbər verir ki, partiyanın yeni rəhbərliyi bu il dekabrın 13-də keçiriləcək iclasda seçiləcək.
"STP sədri kimi mən sizə, baş şuranın üzvlərinə dekabrın 13-də partiyanın yeni rəhbərliyini seçəcəyimiz və partiyanı qarşıdakı dövrə hazırlayacağımız növbədənkənar məclis iclasının çağırılması barədə qərar qəbul etməyi təklif edirəm", - Vuçeviç Belqradda STP baş şurasının iclasında bildirib.
Qeyd edək ki, Vuçiç 2012-ci ildən 2023-cü ilə qədər partiyaya rəhbərlik edib. Cari ildə STP Serbiyada keçirilən parlament seçkilərində məğlub olub.
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