Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 21:39
    Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии

    Председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич предложил назначить на свой пост экс-президента Сербии Александара Вучича.

    Как передает Report со ссылкой на N1, новое руководство партии изберут на заседании 13 декабря текущего года.

    "Как председатель СПП я предлагаю вам, членам главного совета, принять решение о созыве внеочередного заседания собрания 13 декабря, на котором мы изберем новое руководство партии и подготовим партию к предстоящему периоду", - заявил Вучевич на заседании главного совета СПП в Белграде.

    Отметим, что Вучич руководил партией с 2012 по 2023 год. В текущем году СПП проиграла на парламентских выборах в Сербии.

    Александар Вучич Сербия
    Vuçiçin Serbiya Tərəqqi Partiyasının sədri namizədliyini təklif edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:55
    КСИР: Очередной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
    В регионе
    21:48
    Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ
    В регионе
    21:39
    Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии
    Другие страны
    21:11
    Анкара передала Вашингтону предложения по обеспечению поставок зерна через Черное море
    Другие страны
    20:51
    Рубио: Трамп предпочитает по возможности решить вопрос с Ираном путем дипломатии
    Другие страны
    20:42
    Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема в Абу-Даби - Обновлено
    Индивидуальные
    20:39
    В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    20:26
    Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции
    Другие страны
    20:15
    Видео
    Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море
    В регионе
    Лента новостей