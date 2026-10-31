Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 21:39
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Председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич предложил назначить на свой пост экс-президента Сербии Александара Вучича.
Как передает Report со ссылкой на N1, новое руководство партии изберут на заседании 13 декабря текущего года.
"Как председатель СПП я предлагаю вам, членам главного совета, принять решение о созыве внеочередного заседания собрания 13 декабря, на котором мы изберем новое руководство партии и подготовим партию к предстоящему периоду", - заявил Вучевич на заседании главного совета СПП в Белграде.
Отметим, что Вучич руководил партией с 2012 по 2023 год. В текущем году СПП проиграла на парламентских выборах в Сербии.
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