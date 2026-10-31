Вучича предложили назначить главой Сербской прогрессивной партии

Председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич предложил назначить на свой пост экс-президента Сербии Александара Вучича.

Как передает Report со ссылкой на N1, новое руководство партии изберут на заседании 13 декабря текущего года.

"Как председатель СПП я предлагаю вам, членам главного совета, принять решение о созыве внеочередного заседания собрания 13 декабря, на котором мы изберем новое руководство партии и подготовим партию к предстоящему периоду", - заявил Вучевич на заседании главного совета СПП в Белграде.

Отметим, что Вучич руководил партией с 2012 по 2023 год. В текущем году СПП проиграла на парламентских выборах в Сербии.