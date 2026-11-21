Estoniyada dronlara görə NATO aviasiyası havaya qaldırılıb
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 12:14
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Estoniya Silahlı Qüvvələri İda-Virumaa və Lyaene-Virumaa bölgələrində dronların yarada biləcəyi təhlükə barədə xəbərdarlıq edib - NATO müttəfiqlərinin aviasiyası havaya qaldırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniya mediası ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Bununla əlaqədar NATO müttəfiqlərinin təyyarələri, xüsusilə də Türkiyə qırıcıları havaya qaldırılıb.
Hava məkanının pozulub-pozulmaması barədə hələlik məlumat veilməyib.
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