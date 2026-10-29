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    Более 700 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой воде

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 04:06
    Более 700 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой воде

    Группа экспертов под руководством ведущего научного сотрудника Международного института управления водными ресурсами (IWMI) Саймона Лангана установила, что 717 миллионов жителей Африки лишены доступа к чистой воде.

    Как передает Report, результаты работы приведены в научном журнале Nature.

    Исследователи проанализировали данные, которые собирались профильными национальными организациями и агентствами в 49 странах континента в промежутке между 2010 и 2020 годами. Используя эти данные, ученые построили детальную карту спроса и потребления водных ресурсов для всей Африки.

    Оказалось, что доступ к чистой водопроводной воде имеет лишь 642 млн африканцев, большинство из которых проживает на территории крупных городов.

    Последующий анализ указал на то, что за прошлое десятилетие общий объем спроса на воду в Африке вырос на 26%, с 274 куб. км в 2010 году до 347 куб. км в 2020 году, что связано как с ростом численности населения, так и с развитием промышленности и сельского хозяйства. На долю последнего приходится около 65% от данного объема воды, тогда как с домохозяйствами и городской инфраструктурой связано около 17% спроса.

    На уровне отдельных стран лучше всего обеспечены чистой водопроводной водой страны Северной и Южной Африки, такие как Египет (99%), Тунис (92%) и Марокко (78%), а также Ботсвана (91%), ЮАР (90%) и Намибия (83%). В свою очередь, в государствах Западной, Центральной и Восточной Африки постоянный доступ к водопроводной воде имеет значительно меньшая доля населения, вынужденная пользоваться иными, менее безопасными источниками воды для личного пользования и ирригации.

    Водные ресурсы
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