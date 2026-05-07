    США и Китай могут обсудить гонку ИИ на встрече Трампа и Си Цзиньпина

    • 07 мая, 2026
    Вашингтон и Пекин рассматривают возможность включения темы искусственного интеллекта в повестку предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, стороны могут обсудить риски, связанные с быстрым развитием ИИ, включая непредсказуемое поведение таких систем, использование автономных военных технологий, а также угрозы, возникающие при применении мощных моделей с открытым исходным кодом для кибератак.

    По данным издания, в США и Китае растет понимание того, что стремление к созданию все более совершенных моделей искусственного интеллекта способно привести к кризису, последствия которого окажутся трудноконтролируемыми для обеих держав.

    Окончательное решение о включении вопроса ИИ в повестку саммита, как отмечает WSJ, должны принять сами лидеры двух стран.

    Издание напоминает, что в 2023 году Си Цзиньпин и занимавший тогда пост президента США Джо Байден договорились о запуске диалога по вопросам искусственного интеллекта. В 2024 году на встрече в Перу стороны также заявили о необходимости сохранения человеческого контроля над применением ИИ в сфере ядерного оружия.

    Возвращение темы искусственного интеллекта на уровень переговоров лидеров США и Китая, по оценке газеты, свидетельствует о том, что обе страны признают стратегический характер рисков, связанных с этой технологией.

    Визит главы Белого дома в Китай запланирован на 14-15 мая.

