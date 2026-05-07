    ABŞ və Çin liderləri süni intellekt yarışını müzakirə edə bilərlər

    Vaşinqton və Pekin ABŞ prezidenti Donald Tramp və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin arasında keçiriləcək qarşıdan gələn görüşün gündəliyinə süni intellekt mövzusunu daxil etməyi nəzərdən keçirirlər.

    "Report" "The Wall Street Journal" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər süni intellektin sürətli inkişafı ilə bağlı riskləri, o cümlədən bu cür sistemlərin gözlənilməz davranışını, muxtar hərbi texnologiyaların istifadəsini və kiberhücumlar üçün güclü açıq mənbəli modellərin istifadəsinin yaratdığı təhdidləri müzakirə edə bilərlər.

    Nəşrin məlumatına görə, ABŞ və Çində getdikcə daha mürəkkəb süni intellekt modelləri yaratmaq istəyinin hər iki ölkə üçün nəticələrini idarə etmək çətin olacaq böhrana səbəb ola biləcəyi barədə getdikcə daha çox anlayış yaranır.

    "WSJ"nin qeyd etdiyi kimi, süni intellekt məsələsinin sammitin gündəliyinə daxil edilib-edilməməsi ilə bağlı son qərarı iki ölkənin liderləri özləri verməlidir.

    США и Китай могут обсудить гонку ИИ на встрече Трампа и Си Цзиньпина

