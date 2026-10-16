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    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib

    Sağlamlıq
    • 16 oktyabr, 2026
    • 17:37
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib

    TƏBİB-in İcraçı direktoru Anar Bayramov Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayon sakinlərini qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Vətəndaşların müayinə-müalicə, əmək münasibətləri, əlillik məsələləri və s. ilə bağlı müraciətləri dinlənilib və bir sıra məsələlər yerində həll olunub. Digər müraciətlərin araşdırılması üçün müvafiq göstərişlər verilib.

    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Quba
    44 - Tezliklə
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