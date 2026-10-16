Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbul edib
Sağlamlıq
- 16 oktyabr, 2026
- 17:37
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
TƏBİB-in İcraçı direktoru Anar Bayramov Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayon sakinlərini qəbul edib.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Vətəndaşların müayinə-müalicə, əmək münasibətləri, əlillik məsələləri və s. ilə bağlı müraciətləri dinlənilib və bir sıra məsələlər yerində həll olunub. Digər müraciətlərin araşdırılması üçün müvafiq göstərişlər verilib.
Son xəbərlər
20:37
Keniyada Ebola virusuna yeni yoluxma halı qeydə alınıbDigər ölkələr
20:20
Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyibDigər ölkələr
20:06
Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcəkFərdi
20:02
Video
Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıbDaxili siyasət
19:57
İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
19:49
Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndiribXarici siyasət
19:34
Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyibXarici siyasət
19:33
Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyirDigər ölkələr
19:15
İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edibDaxili siyasət