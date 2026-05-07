КНДР заявила об отсутствии обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия

КНДР не связана какими-либо обязательствами в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на KCNA, об этом заявил постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон.

По его словам, США и некоторые другие государства, поднимая вопрос о ядерном арсенале КНДР на 11-й Обзорной конференции по ДНЯО в штаб-квартире ООН, "портят атмосферу" форума.

Ким Сон подчеркнул, что статус Северной Кореи как государства, обладающего ядерным оружием, не может быть изменен "риторическими заявлениями" или "односторонними желаниями внешних сил".