    Остан Гулсби: Война против Ирана все больше похожа на инфляционный шок

    Война против Ирана при поддержке США все больше приобретает для американской экономики характер инфляционного шока.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби по итогам участия в конференции Milken Institute в Лос-Анджелесе.

    По его словам, на данном этапе конфликт пока не оказывает заметного негативного влияния на рынок труда и экономический рост. Вместе с тем усиливаются опасения, связанные с нарушением цепочек поставок и риском более устойчивого роста цен.

    "Пока это не стало шоком в направлении стагфляции, когда одновременно страдают и рынок труда, и инфляция, вынуждая Федеральную резервную систему выбирать, какая из целей находится под большей угрозой. На данный момент это инфляционный шок. И чем дольше он продолжается, тем больше это вызывает у меня беспокойство", - отметил Гулсби.

    Он подчеркнул, что продолжительное сохранение инфляционного давления может осложнить оценку дальнейших шагов ФРС, особенно в условиях неопределенности вокруг геополитической ситуации и ее влияния на мировые рынки.

    Ostan Qulsbi: İrana qarşı müharibə Amerika iqtisadiyyatı üçün inflyasiya şokuna çevrilir

