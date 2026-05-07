Новая Зеландия обсуждает с Австралией и Великобританией замену устаревающих фрегатов

Новая Зеландия начала консультации с Австралией и Великобританией по вопросу замены своих устаревающих фрегатов класса Anzac.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк.

По его словам, рекомендации по предпочтительному варианту обновления флота планируется представить правительству до конца 2027 года.

В рамках подготовки бизнес-обоснования Веллингтон рассматривает несколько вариантов, включая японские фрегаты класса Mogami, которые уже выбрала Австралия, а также британские фрегаты Type 31. Пенк отметил, что взаимодействие с партнерами позволит обеспечить совместимость будущих кораблей и добиться возможной экономической эффективности.

Речь идет о замене фрегатов HMNZS Te Kaha и HMNZS Te Mana, введенных в строй в 1997 и 1999 годах соответственно. Эти корабли остаются основой морских боевых возможностей Новой Зеландии.

Обновление флота предусмотрено в оборонном плане страны на 2025 год. Документ предполагает значительное увеличение расходов на оборону и замену устаревшей техники после многолетнего недофинансирования этой сферы.

Власти Новой Зеландии считают модернизацию военно-морских сил одним из ключевых направлений, поскольку страна стремится укрепить защиту морских коммуникаций, повысить вклад в безопасность Тихоокеанского региона и расширить возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

По словам Пенка, большая часть корабельного состава ВМС Новой Зеландии достигнет предельного срока эксплуатации к середине 2030-х годов. Замена фрегатов указана в качестве ориентировочной инвестиционной программы на период 2029–2039 годов.