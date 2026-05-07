    Yeni Zelandiya köhnəlmiş freqatlarını dəyişdirmək üçün danışıqlar aparır

    • 07 may, 2026
    • 07:05
    Yeni Zelandiya köhnəlmiş freqatlarını dəyişdirmək üçün danışıqlar aparır

    Yeni Zelandiya köhnəlmiş Anzak sinifli freqatlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı Avstraliya və Birləşmiş Krallıqla məsləhətləşmələrə başlayıb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Yeni Zelandiyanın müdafiə naziri Kris Penk deyib.

    Onun sözlərinə görə, üstünlük verilən donanmanın yenilənməsi variantı ilə bağlı tövsiyələrin 2027-ci ilin sonuna qədər hökumətə təqdim edilməsi planlaşdırılır.

    Biznes arqumentinin hazırlanması çərçivəsində Vellinqton bir neçə variantı, o cümlədən Avstraliyanın artıq seçdiyi Yaponiyanın Mogami sinifli freqatlarını, eləcə də Britaniyanın 31-ci tipli freqatlarını nəzərdən keçirir. Penk qeyd edib ki, tərəfdaşlarla işləmək gələcək gəmilərin uyğunluğunu təmin edəcək və potensial xərc səmərəliliyinə nail olacaq.

    Bu gəmilər müvafiq olaraq 1997 və 1999-cu illərdə istismara verilmiş HMNZS Te Kaha və HMNZS Te Mana freqatlarını əvəz edir. Bu gəmilər Yeni Zelandiyanın dəniz döyüş qabiliyyətlərinin əsasını təşkil edir.

    Donanmanın yenilənməsi ölkənin 2025-ci il müdafiə planına daxildir. Sənəddə müdafiə xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və bu sahədə illərdir maliyyə çatışmazlığından sonra köhnəlmiş avadanlıqların dəyişdirilməsi təklif olunur.

    Новая Зеландия обсуждает с Австралией и Великобританией замену устаревающих фрегатов

