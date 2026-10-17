ABŞ-də süni intellektlərin bloklanması üçün qanun layihəsinin irəli sürülməsinə başlanılıb
- 17 oktyabr, 2026
- 06:53
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"Anthropic" şirkəti yaydan bəri ABŞ Konqresində süni intellekt sistemlərinin tənzimlənməsi üçün qanun layihəsi irəli sürüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Politico" mənbələrə istinadən xəbər verib.
Qanun layihəsi hökumətə süni intellekt modellərinin buraxılışını və ya istifadəsini bloklamağa imkan verir. Bunu etmək üçün ekspert qrupları sistemin 1 milyard dollar ziyana səbəb ola biləcəyini və ya 50-dən çox insanın ölümü və ya ciddi xəsarət alması riskini yarada biləcəyini sübut etməlidirlər. Təhdid birbaşa bioloji silahların yaradılması və ya istifadəsi, modelin tərtibatçının nəzarətindən çıxması, ya da kiberhücumla əlaqəli olmalıdır.
ABŞ Ticarət Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş müstəqil ekspertlərin bu cür riskləri müəyyən etmələri gözlənilir. Onların qiymətləndirməsinə əsasən, nazirlik layihəni dondurmaq üçün hüquqi tədbirlər görə biləcək.
Sənəd həmçinin tərtibatçılardan daxili təhlükəsizlik şöbələri yaratmağı, modelin işi barədə hesabatlar dərc etməyi, işçiləri pozuntuları aşkarladıqlarına görə məsuliyyətdən qorumağı və hər hansı ciddi uğursuzluqlar barədə ABŞ Ticarət Nazirliyinə dərhal məlumat verməyi tələb edir.
"Politico" qeyd edir ki, sənədin müddəaları əsasən Kaliforniyanın keçən il qəbul etdiyi süni intellekt qaydalarını əks etdirir.