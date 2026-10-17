Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИ

    ИКТ
    • 17 октября, 2026
    • 05:44
    В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИ

    Компания Anthropic с лета продвигает в американском Конгрессе законопроект о регулировании систем искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

    Законопроект позволяет правительству блокировать выпуск или использование моделей ИИ. Для этого экспертные группы должны будут доказать, что система может нанести ущерб на $1 млрд или создать риск "гибели или тяжелого травмирования более 50 человек". Угроза должна быть непосредственно связана с созданием или применением биологического оружия, выходом модели из-под контроля разработчика или кибератакой.

    Выявлять такие риски предлагается независимым экспертам, зарегистрированным в Минторге США. На основе их оценки ведомство сможет через суд добиваться заморозки проекта.

    Документ также обязывает разработчиков создавать внутренние отделы безопасности, публиковать отчеты о работе моделей, защищать сотрудников от преследования за разглашение нарушений и оперативно уведомлять Минторг США о любых серьезных сбоях. Положения документа во многом перекликаются с законами Калифорнии по регулированию ИИ, утвержденными в прошлом году, отмечает Politico.

    Искусственный интеллект (ИИ) Новый законопроект Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də süni intellektlərin bloklanması üçün qanun layihəsinin irəli sürülməsinə başlanılıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:39
    Трамп осудил прежние военные кампании США
    Другие страны
    07:21
    Ученые впервые открыли "зеленую звезду"
    Это интересно
    06:52
    Видео
    КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе
    В регионе
    06:13
    Число отравившихся в Турции возросло до 88 - Обновлено
    В регионе
    05:44
    В США начали продвигать законопроект о блокировке ИИ
    ИКТ
    05:07
    Трамп не стал вводить санкции против РФ по закону Линдси Грэма
    Другие страны
    04:38
    "Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военных
    Другие страны
    04:22
    Bloomberg: ЕС намерен запустить программу противодействия США и РФ в Арктике
    Другие страны
    03:50
    В Турции более 20 человек задержали по делу о незаконных азартных играх
    В регионе
    Лента новостей