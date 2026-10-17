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    Tramp Lindsi Qrem qanununa əsasən Rusiyaya sanksiya tətbiq etməyib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 05:16
    Tramp Lindsi Qrem qanununa əsasən Rusiyaya sanksiya tətbiq etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp mərhum senator Lindsi Qremin müəllifliyi ilə Rusiya və İrana qarşı sanksiyalar haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş bir sıra sanksiyaların, məhdudiyyətlərin və rüsumların tətbiq olunmamasını əmr edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika liderinin Ağ Evin saytında yerləşdirilən fərmanında deyilir.

    "Bu (fərmanla) Qrem Qanununda nəzərdə tutulmuş sanksiyaların, məhdudiyyətlərin və rüsumların tətbiq olunmasından imtina edirəm. Konqresə bu cür imtinanın hazırda ABŞ-nin milli maraqlarına cavab verdiyini təsdiqlədim", - sənəddə deyilir.

    Qrem qanunu ABŞ Prezidentinə, bu cür ləğvlərin Vaşinqtonun milli maraqlarına cavab verdiyinə dair yazılı təsdiq və bu təsdiq üçün əsasları izah edən hesabat təqdim edildiyi təqdirdə sanksiyaların tətbiqini ləğv etməyə icazə verir. Tramp bu mexanizmi işə salıb.

    Xatırladaq ki, Tramp sentyabrın 19-da senator Lindsi Qremin təşəbbüsü ilə Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanun layihəsini imzalayıb. Ağ Ev rəhbəri sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı qərarı bir aydan gec olmayaraq qəbul etməli idi. Qanun Rusiya rəsmilərinə, banklara, enerji və müdafiə şirkətlərinə qarşı sanksiyaların genişləndirilməsinə imkan verir, həmçinin Rusiya neft və qazının, ilk növbədə Çin və Hindistanın ən böyük alıcıları olan ölkələrdən mallara 100 %-ə qədər rüsum tətbiq edir.

    Bundan əlavə, qanun birbaşa Rusiya idxalına 500 %-ə qədər rüsum tətbiq etməyi, həmçinin İranın enerji və silah sektorlarına qarşı sanksiyaların 5 il uzadılmasını nəzərdə tutur.

    Donald Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalar Lindsi Qrem
    Трамп не стал вводить санкции против РФ по закону Линдси Грэма
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