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    Трамп не стал вводить санкции против РФ по закону Линдси Грэма

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 05:07
    Трамп не стал вводить санкции против РФ по закону Линдси Грэма

    Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд рестрикций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана за авторством ныне покойного сенатора Линдси Грэма.

    Как передает Report, об этом говорится в размещенном на сайте Белого дома указе американского лидера.

    "Настоящим [указом] я отказываюсь от применения санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэма. Я представил Конгрессу подтверждение того, что такой отказ в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в документе.

    Закон Грэма уполномочивает президента США отменять применение санкций при условии представления Конгрессу письменного подтверждения того, что такая отмена отвечает национальным интересам Вашингтона, а также доклада с объяснением оснований для такого подтверждения. Трамп задействовал именно этот механизм.

    Напомним, что Трамп 19 сентября по бакинскому времени подписал законопроект о санкциях против России, инициированный сенатором Линдси Грэмом. Решение о введении санкций глава Белого дома должен был принять не позднее месяца.

    Закон позволяет расширять санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, а также вводит пошлины до 100% на товары из стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

    Кроме этого законом предусматривается введение пошлин до 500% непосредственно на российский импорт, а также продление на 5 лет санкций против энергетического и оружейного секторов Ирана.

    Дональд Трамп Антироссийские санкции Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp Lindsi Qrem qanununa əsasən Rusiyaya sanksiya tətbiq etməyib
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