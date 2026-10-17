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    SEPAH: Hörmüz boğazından keçməyə çalışan supertanker minaya düşüb

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 06:22
    SEPAH: Hörmüz boğazından keçməyə çalışan supertanker minaya düşüb

    Hörmüz boğazında 2 milyon bareldən çox xam neft daşıyan supertankerin minaya toxunması nəticəsində partlayış və güclü yanğın baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, tanker bütün mövqeləndirmə və radar sistemlərini söndürərək Hörmüz boğazından icazəsiz marşrutla keçməyə cəhd göstərib. Gəminin heyəti bu məqsədlə ABŞ hərbçilərinin dəstəyindən yararlanmağa çalışıb.

    Tankerin adı, hadisənin dəqiq vaxtı və yeri açıqlanmır.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazı Tankerlər
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