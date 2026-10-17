КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе
В регионе
- 17 октября, 2026
- 06:52
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Супертанкер с более чем 2 млн баррелей сырой нефти подорвался на морской мине при попытке прохода через Ормузский пролив по запрещенному маршруту.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По утверждению военных, судно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь пройти пролив при поддержке американских военных.
ВМС КСИР заявили, что Ормузский пролив закрыт, и пригрозили последствиями судам, которые нарушают установленные Ираном правила прохода.
Название танкера, точное время и место инцидента не называются.
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