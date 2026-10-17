КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

Супертанкер с более чем 2 млн баррелей сырой нефти подорвался на морской мине при попытке прохода через Ормузский пролив по запрещенному маршруту.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению военных, судно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь пройти пролив при поддержке американских военных.

ВМС КСИР заявили, что Ормузский пролив закрыт, и пригрозили последствиями судам, которые нарушают установленные Ираном правила прохода.

Название танкера, точное время и место инцидента не называются.