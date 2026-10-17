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    КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 06:52
    КСИР: Супертанкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Супертанкер с более чем 2 млн баррелей сырой нефти подорвался на морской мине при попытке прохода через Ормузский пролив по запрещенному маршруту.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По утверждению военных, судно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь пройти пролив при поддержке американских военных.

    ВМС КСИР заявили, что Ормузский пролив закрыт, и пригрозили последствиями судам, которые нарушают установленные Ираном правила прохода.

    Название танкера, точное время и место инцидента не называются.

    Подрыв на мине Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР)
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    SEPAH: Hörmüz boğazından keçməyə çalışan supertanker minaya düşüb
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