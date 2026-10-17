Türkiyədə aralarında şagirdlər də olmaqla onlarla insan qidadan zəhərlənib
Region
- 17 oktyabr, 2026
- 00:46
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Türkiyənin Siirt vilayətinin Kurtalan rayonunda 25 nəfər qidadan zəhərlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Məlumata görə, iaşə obyektində qida qəbul edən şəxslərdə az sonra ürəkbulanma, qusma və qarınağrısı əlamətləri müşahidə olunub. Zəhərlənənlərdən 12-si şagirdlər, onların valideynləri və başqa sakinlərdir.
Zərərçəkənlər ətrafdakı xəstəxanalara yerləşdirilib.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.
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