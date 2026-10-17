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    В Турции десятки человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 01:16
    В Турции десятки человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

    В районе Курталан провинции Сиирт юго-востоке Турции 25 человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Согласно информации, у лиц, принявших пищу в заведении общественного питания, вскоре были отмечены симптомы отравления, включая тошноту, рвоту и боли в животе. Среди отравившихся 12 - школьники, их родители и другие посетители заведения.

    Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

    По факту начаты проверки.

    Пищевое отравление Турция
    Türkiyədə aralarında şagirdlər də olmaqla onlarla insan qidadan zəhərlənib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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