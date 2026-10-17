В Турции десятки человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

В районе Курталан провинции Сиирт юго-востоке Турции 25 человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

Согласно информации, у лиц, принявших пищу в заведении общественного питания, вскоре были отмечены симптомы отравления, включая тошноту, рвоту и боли в животе. Среди отравившихся 12 - школьники, их родители и другие посетители заведения.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

По факту начаты проверки.