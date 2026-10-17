В Турции десятки человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление
В регионе
- 17 октября, 2026
- 01:16
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В районе Курталан провинции Сиирт юго-востоке Турции 25 человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, у лиц, принявших пищу в заведении общественного питания, вскоре были отмечены симптомы отравления, включая тошноту, рвоту и боли в животе. Среди отравившихся 12 - школьники, их родители и другие посетители заведения.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По факту начаты проверки.
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