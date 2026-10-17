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    KXDR yeni süni intellektə əsaslanan torpedasını sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 03:23
    KXDR yeni süni intellektə əsaslanan torpedasını sınaqdan keçirib

    Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) oktyabrın 15-də süni intellekt texnologiyasına malik ultra sürətli, yüksək dəqiqliklə idarə olunan "Çam-2.0" torpedasını sınaqdan keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KCNA) xəbər yayıb.

    Alimlərin fikrincə, sualtı qayıqdan buraxılan sursatın sınağı KXDR-in Hərbi Dəniz Qüvvələrinin praktiki inkişafında əhəmiyyətli dəyişiklikdir. Xüsusilə, süni intellekt yeni torpedanın idarəetmə və hədəf alma sisteminə inteqrasiya olunub.

    Agentlik bildirib ki, nəticədə 180-dən çox sınaq zamanı təkmilləşdirilmiş təşviq səmərəliliyinin artırılması texnologiyası və hərəkətverici qüvvə sisteminin gücü təsdiqlənib.

    Süni intellekt (AI) Torpeda Şimali Koreya (KXDR)
    В КНДР испытали новейшую торпеду с ИИ-технологией
    MiniBoss
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