KXDR yeni süni intellektə əsaslanan torpedasını sınaqdan keçirib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2026
- 03:23
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Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) oktyabrın 15-də süni intellekt texnologiyasına malik ultra sürətli, yüksək dəqiqliklə idarə olunan "Çam-2.0" torpedasını sınaqdan keçirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KCNA) xəbər yayıb.
Alimlərin fikrincə, sualtı qayıqdan buraxılan sursatın sınağı KXDR-in Hərbi Dəniz Qüvvələrinin praktiki inkişafında əhəmiyyətli dəyişiklikdir. Xüsusilə, süni intellekt yeni torpedanın idarəetmə və hədəf alma sisteminə inteqrasiya olunub.
Agentlik bildirib ki, nəticədə 180-dən çox sınaq zamanı təkmilləşdirilmiş təşviq səmərəliliyinin artırılması texnologiyası və hərəkətverici qüvvə sisteminin gücü təsdiqlənib.
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