В КНДР испытали новейшую торпеду с ИИ-технологией

КНДР 15 октября испытала ультраскоростную высокоточную управляемую торпеду "Чам-2.0" с поддержкой технологии ИИ.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам научных сотрудников, испытание боеприпаса подводного базирования свидетельствует о важной перемене в практическом развитии ВМС КНДР. В частности, в систему управления и поиска цели новейшей торпеды был внедрен ИИ.

В результате были подтверждены технология повышения эффективности продвижения, усовершенствованная в ходе более чем 180 испытаний, и мощность двигательной установки, говорится в сообщении агентства.