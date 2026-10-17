В КНДР испытали новейшую торпеду с ИИ-технологией
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 02:09
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КНДР 15 октября испытала ультраскоростную высокоточную управляемую торпеду "Чам-2.0" с поддержкой технологии ИИ.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам научных сотрудников, испытание боеприпаса подводного базирования свидетельствует о важной перемене в практическом развитии ВМС КНДР. В частности, в систему управления и поиска цели новейшей торпеды был внедрен ИИ.
В результате были подтверждены технология повышения эффективности продвижения, усовершенствованная в ходе более чем 180 испытаний, и мощность двигательной установки, говорится в сообщении агентства.
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