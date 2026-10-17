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    Sankt-Peterburqda beş nəfər meymunçiçəyinə yoluxma şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 03:47
    Sankt-Peterburqda beş nəfər meymunçiçəyinə yoluxma şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində beş nəfər meymun çiçəyinə yoluxma şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib və tibbi müayinə altındadır.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə "Rospotrebnadzor"un Sankt-Peterburq və Leninqrad vilayəti üzrə Regionlararası İdarəsi məlumat verib.

    "Beş nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib və tibbi müşahidə altındadır. Dezinfeksiya üçün göstəriş verilib", - agentlik quruma əsasən bildirib.

    Qeyd olunur ki, "Rospotrebnadzor"un mütəxəssisləri meymunçiçəyinə yoluxma ehtimalı barədə məlumat aldıqdan sonra dərhal sanitar-epidemioloji araşdırmaya başlayıblar.

    Daha əvvəl, Moskva vilayətində meymunçiçəyinə yoluxma ehtimalı olan xəstə ilə təmasda olan beş nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Meymunçiçəyi virusu Kütləvi yoluxma Sankt-Peterburq
    В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
    MiniBoss
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