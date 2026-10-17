В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции", - приводит агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что в связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Роспотребнадзора незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее пятерых контактировавших с возможно инфицированным оспой обезьян госпитализировали в Подмосковье.