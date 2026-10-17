В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
В регионе
- 17 октября, 2026
- 03:19
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Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции", - приводит агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что в связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Роспотребнадзора незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование.
Ранее пятерых контактировавших с возможно инфицированным оспой обезьян госпитализировали в Подмосковье.
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