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    В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 03:19
    В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

    Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    "Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции", - приводит агентство сообщение ведомства.

    Отмечается, что в связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Роспотребнадзора незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

    Ранее пятерых контактировавших с возможно инфицированным оспой обезьян госпитализировали в Подмосковье.

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