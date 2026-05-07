США намерены создать более дешевые аналоги ракет Patriot

    Сухопутные войска США планируют разработать новые ракеты-перехватчики, стоимость которых будет значительно ниже цены ракет, применяемых в комплексах Patriot.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявил министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

    По данным издания, стоимость одной ракеты PAC-3 для системы Patriot может достигать 4,4 млн долларов. Американская сторона рассчитывает, что новая ракета-перехватчик будет стоить менее 250 тыс. долларов за единицу.

    Дрисколл отметил, что Сухопутные войска США намерены оценить возможность создания такого перехватчика с нуля, с сохранением интеллектуальных прав за государством, после чего к производству может быть привлечен подрядчик.

    Ожидается, что проект будет официально запущен в ближайшие недели. Демонстрация новой технологии, согласно планам, может состояться в течение года.

    По оценкам The Wall Street Journal, в ходе военных действий против Ирана Вооруженные силы США применили от 1,5 тыс. до 2 тыс. ракет Patriot, THAAD и Standard Missile.

