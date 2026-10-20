УЕФА потребовал от ФИФА до 2 ноября объяснений по инициативе Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) до 2 ноября предоставить разъяснения по поводу инициативы президента организации Джанни Инфантино о создании компании для управления крупнейшими футбольными турнирами.

Как передает Report со ссылкой на BBC, соответствующее требование содержится в письме УЕФА, направленном руководству ФИФА.

Речь идет о предложении Инфантино создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая получила бы контроль над ключевыми мужскими и женскими соревнованиями под эгидой ФИФА.

О планах стало известно в июле. По утверждению руководства ФИФА, проект мог привлечь до $4,2 млрд, увеличить доходы национальных футбольных ассоциаций и способствовать развитию футбола во всем мире.

Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны футбольных функционеров, национальных федераций и других организаций. Некоторые из них призвали пересмотреть систему управления ФИФА.

"Другие вопросы остались без ответа, а запрошенная информация и документация не были предоставлены. Отзыв FFE, признание ошибок и объявление о потенциальных реформах управления не объясняют, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был своевременно вовлечен в этот процесс", - говорится в письме УЕФА.

В организации подчеркнули, что эти вопросы требуют незамедлительного рассмотрения и не могут быть отложены до следующего заседания совета ФИФА. При этом будущие реформы не должны подменять проверку ранее принятых решений и установление ответственности за них.

По данным BBC, на заседании совета ФИФА 16 октября Инфантино принес извинения за предложенный план передачи коммерческих прав на крупнейшие турниры, однако не смог дать исчерпывающих объяснений относительно обстоятельств его разработки.