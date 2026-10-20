Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    УЕФА потребовал от ФИФА до 2 ноября объяснений по инициативе Инфантино

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 03:20
    УЕФА потребовал от ФИФА до 2 ноября объяснений по инициативе Инфантино

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) до 2 ноября предоставить разъяснения по поводу инициативы президента организации Джанни Инфантино о создании компании для управления крупнейшими футбольными турнирами.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, соответствующее требование содержится в письме УЕФА, направленном руководству ФИФА.

    Речь идет о предложении Инфантино создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая получила бы контроль над ключевыми мужскими и женскими соревнованиями под эгидой ФИФА.

    О планах стало известно в июле. По утверждению руководства ФИФА, проект мог привлечь до $4,2 млрд, увеличить доходы национальных футбольных ассоциаций и способствовать развитию футбола во всем мире.

    Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны футбольных функционеров, национальных федераций и других организаций. Некоторые из них призвали пересмотреть систему управления ФИФА.

    "Другие вопросы остались без ответа, а запрошенная информация и документация не были предоставлены. Отзыв FFE, признание ошибок и объявление о потенциальных реформах управления не объясняют, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был своевременно вовлечен в этот процесс", - говорится в письме УЕФА.

    В организации подчеркнули, что эти вопросы требуют незамедлительного рассмотрения и не могут быть отложены до следующего заседания совета ФИФА. При этом будущие реформы не должны подменять проверку ранее принятых решений и установление ответственности за них.

    По данным BBC, на заседании совета ФИФА 16 октября Инфантино принес извинения за предложенный план передачи коммерческих прав на крупнейшие турниры, однако не смог дать исчерпывающих объяснений относительно обстоятельств его разработки.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Международная Федерация Футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
    UEFA FIFA-dan İnfantinonun yeni şirkət yaratmaq təşəbbüsü ilə bağlı izahat tələb edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:18
    Дональд Трамп сообщил о скором снижении цен на нефть
    Другие страны
    03:08
    В ОАЭ закрыли пляж из-за угрозы нефтяного загрязнения
    Другие страны
    02:57
    США отменили 50-процентные пошлины на ряд товаров из Канады - Обновлено
    Другие страны
    02:27
    Трамп допустил новую военную операцию против Ирана
    Другие страны
    02:11
    В Болгарии вступил в силу запрет на агитацию перед президентскими выборами
    Другие страны
    01:50
    В Турции четыре человека погибли в ДТП
    В регионе
    01:34
    Бахчели: Сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном важно для будущего тюркского мира
    Внешняя политика
    01:08
    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым спланированным терактом на почве расизма
    Другие страны
    00:50
    Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе
    В регионе
    Лента новостей