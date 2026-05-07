İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ "Patriot" raketlərindən dəfələrlə ucuz silah hazırlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 07:37
    ABŞ Patriot raketlərindən dəfələrlə ucuz silah hazırlamaq istəyir

    ABŞ ordusu "Patriot" raketlərindən dəfələrlə ucuz istifadə edilə biləcək yeni raketlər hazırlamaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" ABŞ ordusunun katibi Daniel Driskolla istinadən məlumat yayıb.

    "Patriot" sistemləri üçün "PAC-3" raketinin qiymətinin 4,4 milyon dollara qədər olduğu bildirilir. ABŞ ordusu yeni qurğuların vahid başına 250.000 dollardan az qiymətə başa gələcəyini gözləyir.

    "Əqli mülkiyyətimiz olacaq bir tutucu cihazı sıfırdan qura biləcəyimizi və sonra onu istehsal edəcək bir podratçı tapa biləcəyimizi görmək istəyirik", - deyə Daniel Driskolla əlavə edib.

    Nazirin planlarına görə, müvafiq layihə yaxın həftələrdə rəsmi olaraq istifadəyə veriləcək və bir il ərzində yeni texnologiyanın nümayişi keçiriləcək.

    "The Wall Street Journal" qəzetinin məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələri İrana qarşı hərbi əməliyyatlar zamanı 1500 ilə 2000 arasında "Patriot", "THAAD" və "Standard Missile" raketlərindən istifadə edib.

    ABŞ silahı Patriot zenit-raket kompleksi
    США намерены создать более дешевые аналоги ракет Patriot

    Son xəbərlər

    09:16

    UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir

    Futbol
    09:12

    Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaq

    Futbol
    09:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.05.2026)

    Maliyyə
    08:53

    BƏƏ Hörmüz boğazından yan keçməklə Yaponiyaya neft tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    08:42

    NBC News: Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə "Azadlıq Layihəsi"ndə kömək etməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    08:33

    Politico: Trampın sərt ritorikası İranla bağlı razılaşmanı çətinləşdirə bilər

    Digər ölkələr
    08:22

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:15

    ABŞ Aİ ölkələrini terrorçular üçün yeni maliyyə və logistika mərkəzləri hesab edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti