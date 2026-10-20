Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества

Посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев провел встречи с министром образования Украины Андреем Бутенко, министром внутренних дел Иваном Выговским, министром юстиции Денисом Масловым, мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивом и главой Ивано-Франковской областной военной администрации Светланой Онищук. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

"Состоялась продуктивная встреча с Андреем Бутенко, в ходе которой мы обсудили пути дальнейшего укрепления азербайджано-украинского сотрудничества в сфере образования и науки, расширения академических обменов и создания новых возможностей для взаимодействия между нашими университетами", - отметил он.

На встрече с министром внутренних дел Украины Иваном Выговским обсуждались развитие сотрудничества в правоохранительной сфере, обмен профессиональным опытом и активизация совместной работы по противодействию общим угрозам безопасности.

Сеймур Мардалиев также провел продуктивную встречу с министром юстиции Украины Денисом Масловым, в ходе которой стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении институциональных связей.

"Наш диалог отражает важность тесного партнерства.

В Ивано-Франковске мы провели продуктивную встречу с мэром города Русланом Марцинкивом, обсудив перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Ивано-Франковском, развития взаимовыгодного партнерства и расширения межрегиональных связей", - написал посол.

На встрече с главой Ивано-Франковской областной военной администрации Светланой Онищук также обсуждались углубление партнерства и инициативы, представляющие взаимный интерес.