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    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 00:11
    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества

    Посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев провел встречи с министром образования Украины Андреем Бутенко, министром внутренних дел Иваном Выговским, министром юстиции Денисом Масловым, мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивом и главой Ивано-Франковской областной военной администрации Светланой Онищук. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

    "Состоялась продуктивная встреча с Андреем Бутенко, в ходе которой мы обсудили пути дальнейшего укрепления азербайджано-украинского сотрудничества в сфере образования и науки, расширения академических обменов и создания новых возможностей для взаимодействия между нашими университетами", - отметил он.

    На встрече с министром внутренних дел Украины Иваном Выговским обсуждались развитие сотрудничества в правоохранительной сфере, обмен профессиональным опытом и активизация совместной работы по противодействию общим угрозам безопасности.

    Сеймур Мардалиев также провел продуктивную встречу с министром юстиции Украины Денисом Масловым, в ходе которой стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении институциональных связей.

    "Наш диалог отражает важность тесного партнерства.

    В Ивано-Франковске мы провели продуктивную встречу с мэром города Русланом Марцинкивом, обсудив перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Ивано-Франковском, развития взаимовыгодного партнерства и расширения межрегиональных связей", - написал посол.

    На встрече с главой Ивано-Франковской областной военной администрации Светланой Онищук также обсуждались углубление партнерства и инициативы, представляющие взаимный интерес.

    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества
    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества
    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества
    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества
    Двустороннее сотрудничество Азербайджан Украина
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    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
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