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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 23:34
    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycanın Kiyevdəki səfiri Seymur Mərdəliyev Ukraynanın təhsil naziri Andrey Butenko, daxili işlər naziri İvan Vıqovski, ədliyyə naziri Denis Maslov, İvano-Frankivsk meri Ruslan Martsinkiv və İvano-Frankivsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Svetlana Onişçukla görüşüb, iki ölkə arasında əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə S. Mərdəliyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Təhsil və elm sahəsində Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığını daha da gücləndirmək, akademik mübadilələri genişləndirmək və universitetlərimiz arasında əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaratmaq yollarını müzakirə etmək üçün Andrey Butenko ilə məhsuldar görüş olub", - o bildirib.

    Ukraynanın daxili işlər naziri İvan Vıqovski ilə hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi, peşəkar təcrübə mübadiləsi və ümumi təhlükəsizlik çağırışlarının həlli üçün birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi müzakirə olunub.

    S. Mərdəliyev Ukraynanın ədliyyə naziri Denis Maslov ilə məhsuldar görüş keçirib və faydalı institusional əlaqələrin dərinləşdirilməsinə qarşılıqlı maraq bir daha təsdiqlənib:

    "Dialoqumuz yaxın tərəfdaşlığın əhəmiyyətini əks etdirir.

    İvano-Frankivskdə Azərbaycan və İvano-Frankivsk arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, faydalı tərəfdaşlıqların inkişaf etdirilməsi və regionlararası əlaqənin genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə etmək üçün İvano-Frankivsk meri Ruslan Martsinkiv ilə məhsuldar görüş keçirdik".

    İvano-Frankivsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Svetlana Onişçukla görüşdə də tərəfdaşlığı dərinləşdirmək və qarşılıqlı maraq doğuran təşəbbüslərdən bəhs olunub.

    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Seymur Mərdəliyev Andrey Butenko Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri
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    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества
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    MiniBoss

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