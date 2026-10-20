В результате стрельбы в мечети в США один человек погиб, еще один пострадал
- 20 октября, 2026
- 02:42
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В американском городе Колумбус (штат Огайо) произошла стрельба в мечети, в результате которой погиб как минимум один человек, еще один получил ранения.
Как передает Report со ссылкой на местный телеканал WBNS, инцидент произошел около 14:10 по местному времени.
Информацию о стрельбе подтвердило местное отделение Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США (ATF).
"Специальные агенты отделения ATF в Колумбусе принимают меры в связи с сообщениями о стрельбе в мечети", - говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
Состояние пострадавшего пока неизвестно.
По предварительной оценке полиции, произошедшее не было целенаправленным нападением на мечеть. Обстоятельства инцидента выясняются.