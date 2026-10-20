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    В результате стрельбы в мечети в США один человек погиб, еще один пострадал

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 02:42
    В результате стрельбы в мечети в США один человек погиб, еще один пострадал

    В американском городе Колумбус (штат Огайо) произошла стрельба в мечети, в результате которой погиб как минимум один человек, еще один получил ранения.

    Как передает Report со ссылкой на местный телеканал WBNS, инцидент произошел около 14:10 по местному времени.

    Информацию о стрельбе подтвердило местное отделение Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США (ATF).

    "Специальные агенты отделения ATF в Колумбусе принимают меры в связи с сообщениями о стрельбе в мечети", - говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

    Состояние пострадавшего пока неизвестно.

    По предварительной оценке полиции, произошедшее не было целенаправленным нападением на мечеть. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Мечеть Стрельба в США
    ABŞ-də məsciddə atışma olub, ölən və yaralanan var
    One dead, one injured in shooting at US mosque
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