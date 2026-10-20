Вэнс выступил против вступления Украины в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью порталу 2WAY.

"Украина не входит в НАТО. И я не думаю, что она должна вступать в альянс", - подчеркнул американский вице-президент.