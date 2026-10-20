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    Вэнс выступил против вступления Украины в НАТО

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 03:57
    Вэнс выступил против вступления Украины в НАТО

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью порталу 2WAY.

    "Украина не входит в НАТО. И я не думаю, что она должна вступать в альянс", - подчеркнул американский вице-президент.

    Североатлантический альянс (НАТО) Джей Ди Вэнс Украина
    Vens Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qarşı çıxıb
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