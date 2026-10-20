Вэнс выступил против вступления Украины в НАТО
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 03:57
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью порталу 2WAY.
"Украина не входит в НАТО. И я не думаю, что она должна вступать в альянс", - подчеркнул американский вице-президент.
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