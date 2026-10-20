İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Vens Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 03:57
    Vens Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qarşı çıxıb

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ukraynanın NATO-ya üzv olmamalı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "2WAY" portalına müsahibəsində danışıb.

    "Ukrayna NATO-nun üzvü deyil. Mən də onun alyansa qoşulmalı olduğunu düşünmürəm", – deyə ABŞ-ın vitse-prezidenti vurğulayıb.

    Cey Di Vens Ukrayna NATO PA
    Вэнс выступил против вступления Украины в НАТО
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