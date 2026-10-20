Vens Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qarşı çıxıb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 03:57
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ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ukraynanın NATO-ya üzv olmamalı olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "2WAY" portalına müsahibəsində danışıb.
"Ukrayna NATO-nun üzvü deyil. Mən də onun alyansa qoşulmalı olduğunu düşünmürəm", – deyə ABŞ-ın vitse-prezidenti vurğulayıb.
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