Дональд Трамп назвал причину массовых беспорядков во Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной массовых беспорядков во Франции стала иммиграционная политика страны.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Происходящее во Франции объясняется иммиграцией. Не школами или чем-либо еще. Дело в иммиграции", - подчеркнул Трамп.

Президент США также рассказал, что ранее призывал французского лидера Эмманюэля Макрона закрыть границы страны.

"Я говорил президенту Макрону: "Закройте свои границы". Я сказал ему это еще во время нашей первой встречи", - отметил он.