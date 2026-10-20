Дональд Трамп назвал причину массовых беспорядков во Франции
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 01:55
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Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной массовых беспорядков во Франции стала иммиграционная политика страны.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.
"Происходящее во Франции объясняется иммиграцией. Не школами или чем-либо еще. Дело в иммиграции", - подчеркнул Трамп.
Президент США также рассказал, что ранее призывал французского лидера Эмманюэля Макрона закрыть границы страны.
"Я говорил президенту Макрону: "Закройте свои границы". Я сказал ему это еще во время нашей первой встречи", - отметил он.
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