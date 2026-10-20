Командующий сухопутными войсками Пакистана посетит Иран

Командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир завтра посетит Тегеран, где обсудит с иранскими официальными лицами региональные вопросы.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в рамках визита Мунир проведет ряд встреч и консультаций с представителями властей Ирана.

Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, важные вопросы отношений между двумя странами, а также ситуацию в регионе.

Еще одной темой переговоров станет посредническая роль Пакистана в отношениях между США и Ираном.