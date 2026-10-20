Командующий сухопутными войсками Пакистана посетит Иран
В регионе
- 20 октября, 2026
- 00:31
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Командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир завтра посетит Тегеран, где обсудит с иранскими официальными лицами региональные вопросы.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в рамках визита Мунир проведет ряд встреч и консультаций с представителями властей Ирана.
Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, важные вопросы отношений между двумя странами, а также ситуацию в регионе.
Еще одной темой переговоров станет посредническая роль Пакистана в отношениях между США и Ираном.
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