Япония запустила зонд для доставки на Землю образцов грунта с Фобоса

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило космический зонд MMX, который должен впервые в мире совершить посадку на Фобос - спутник Марса - и доставить на Землю образцы его грунта.

Как передает Report со ссылкой на JAXA, аппарат был запущен с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя H3.

Основная задача миссии MMX заключается в сборе образцов грунта Фобоса для изучения происхождения спутника и истории формирования Марса. Согласно плану, зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с собранными образцами.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки заявил, что проект позволит не только получить новые сведения о происхождении Фобоса, но и отработать технологии для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.

Масса зонда MMX составляет 4,5 тонны, а размах его солнечных батарей достигает 9 метров.

Ожидается, что технологии, применяемые в ходе миссии, будут использованы при подготовке дальнейших исследований Марса, включая полеты с участием человека.