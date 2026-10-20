Япония запустила зонд для доставки на Землю образцов грунта с Фобоса
- 20 октября, 2026
- 01:23
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило космический зонд MMX, который должен впервые в мире совершить посадку на Фобос - спутник Марса - и доставить на Землю образцы его грунта.
Как передает Report со ссылкой на JAXA, аппарат был запущен с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя H3.
Основная задача миссии MMX заключается в сборе образцов грунта Фобоса для изучения происхождения спутника и истории формирования Марса. Согласно плану, зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с собранными образцами.
Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки заявил, что проект позволит не только получить новые сведения о происхождении Фобоса, но и отработать технологии для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.
Масса зонда MMX составляет 4,5 тонны, а размах его солнечных батарей достигает 9 метров.
Ожидается, что технологии, применяемые в ходе миссии, будут использованы при подготовке дальнейших исследований Марса, включая полеты с участием человека.