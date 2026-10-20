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    Япония запустила зонд для доставки на Землю образцов грунта с Фобоса

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 01:23
    Япония запустила зонд для доставки на Землю образцов грунта с Фобоса

    Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило космический зонд MMX, который должен впервые в мире совершить посадку на Фобос - спутник Марса - и доставить на Землю образцы его грунта.

    Как передает Report со ссылкой на JAXA, аппарат был запущен с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя H3.

    Основная задача миссии MMX заключается в сборе образцов грунта Фобоса для изучения происхождения спутника и истории формирования Марса. Согласно плану, зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с собранными образцами.

    Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки заявил, что проект позволит не только получить новые сведения о происхождении Фобоса, но и отработать технологии для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.

    Масса зонда MMX составляет 4,5 тонны, а размах его солнечных батарей достигает 9 метров.

    Ожидается, что технологии, применяемые в ходе миссии, будут использованы при подготовке дальнейших исследований Марса, включая полеты с участием человека.

    JAXA Космический зонд Япония
    Yaponiya Marsın peyki Fobosdan torpaq nümunələri gətirmək üçün kosmik aparat buraxıb
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