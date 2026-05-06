Дубравка: Сербия усиливает меры для предотвращения дефицита топлива
    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович провела встречу с генеральным директором сербской нефтяной компании NIS Кириллом Тюрденевым.

    Как сообщает балканское бюро Report, стороны обсудили поставки, переработку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов.

    По словам министра, NIS является ключевой компанией для обеспечения безопасности поставок нефтепродуктов, особенно на фоне изменений на мировом рынке.

    "Из-за событий в Иране усилилось давление на цены на сырую нефть, и в последнее время они выросли. NIS как крупнейший игрок рынка влияет на оптовые цены. Важно, чтобы компания продолжала поддерживать энергетическую стабильность и безопасность рынка. NIS получает 20% используемой нефти из внутренних источников и имеет возможность функционировать в оптимальном режиме", - отметила Д.Джедович Ханданович.

    Министр также подчеркнула заинтересованность государства в приобретении важной энергетической инфраструктуры, принадлежащей NIS.

    "Мы обсудили возможную покупку ветроэлектростанции "Пландиште", 50% акций которой принадлежат NIS. Государство заинтересовано в этом проекте", - сказала она.

    По ее словам, в мае на нефтеперерабатывающем заводе планируется переработать 326 тыс. тонн нефти, что близко к максимальной мощности.

    "Объем законтрактованных поставок сырой нефти на этот месяц составляет около 240 тыс. тонн", - добавила министр.

    Она подчеркнула, что NIS как крупнейший поставщик обязан обеспечивать бесперебойную работу автозаправочных станций, в том числе в небольших населенных пунктах, а также довести запасы нефтепродуктов до максимального уровня.

    Министр напомнила, что государство предприняло значительные меры для предотвращения дефицита топлива и сохранения стабильности цен, выделив из резервов 65 тыс. тонн дизельного топлива и снизив акцизы на 25%.

    "Это, в свою очередь, привело к существенному сокращению бюджетных поступлений", - заключила она.

    Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanır

