Дубравка: Сербия усиливает меры для предотвращения дефицита топлива

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович провела встречу с генеральным директором сербской нефтяной компании NIS Кириллом Тюрденевым.

Как сообщает балканское бюро Report, стороны обсудили поставки, переработку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов.

По словам министра, NIS является ключевой компанией для обеспечения безопасности поставок нефтепродуктов, особенно на фоне изменений на мировом рынке.

"Из-за событий в Иране усилилось давление на цены на сырую нефть, и в последнее время они выросли. NIS как крупнейший игрок рынка влияет на оптовые цены. Важно, чтобы компания продолжала поддерживать энергетическую стабильность и безопасность рынка. NIS получает 20% используемой нефти из внутренних источников и имеет возможность функционировать в оптимальном режиме", - отметила Д.Джедович Ханданович.

Министр также подчеркнула заинтересованность государства в приобретении важной энергетической инфраструктуры, принадлежащей NIS.

"Мы обсудили возможную покупку ветроэлектростанции "Пландиште", 50% акций которой принадлежат NIS. Государство заинтересовано в этом проекте", - сказала она.

По ее словам, в мае на нефтеперерабатывающем заводе планируется переработать 326 тыс. тонн нефти, что близко к максимальной мощности.

"Объем законтрактованных поставок сырой нефти на этот месяц составляет около 240 тыс. тонн", - добавила министр.

Она подчеркнула, что NIS как крупнейший поставщик обязан обеспечивать бесперебойную работу автозаправочных станций, в том числе в небольших населенных пунктах, а также довести запасы нефтепродуктов до максимального уровня.

Министр напомнила, что государство предприняло значительные меры для предотвращения дефицита топлива и сохранения стабильности цен, выделив из резервов 65 тыс. тонн дизельного топлива и снизив акцизы на 25%.

"Это, в свою очередь, привело к существенному сокращению бюджетных поступлений", - заключила она.