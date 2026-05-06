Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа
- 06 мая, 2026
- 07:51
Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщил портал Vatican News.
"Миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия, в проповедовании мира. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, то пускай он делает это правдиво. <...> Я просто надеюсь, что меня услышат", - приводит его слова портал.
Напомним, что 4 мая в интервью известному радиоведущему Хью Хьюиту президент США заявил: "Папа римский предпочитает говорить, что в наличии у Ирана ядерного оружия нет ничего страшного. Я не думаю, что это хорошо… Я думаю, что таким образом он (папа римский - ред.) подвергает опасности много католиков и других людей".
