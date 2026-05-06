Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    • 06 мая, 2026
    • 07:51
    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Vatican News.

    "Миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия, в проповедовании мира. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, то пускай он делает это правдиво. <...> Я просто надеюсь, что меня услышат", - приводит его слова портал.

    Напомним, что 4 мая в интервью известному радиоведущему Хью Хьюиту президент США заявил: "Папа римский предпочитает говорить, что в наличии у Ирана ядерного оружия нет ничего страшного. Я не думаю, что это хорошо… Я думаю, что таким образом он (папа римский - ред.) подвергает опасности много католиков и других людей".

    Дональд Трамп Папа Римский Лев XIV

    Последние новости

    08:29

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

    Другие страны
    07:51

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    07:24

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    07:10

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    06:46

    Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

    Другие страны
    06:19

    Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

    Другие страны
    05:53

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    05:25

    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей