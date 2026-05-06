Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Vatican News.

"Миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия, в проповедовании мира. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, то пускай он делает это правдиво. <...> Я просто надеюсь, что меня услышат", - приводит его слова портал.

Напомним, что 4 мая в интервью известному радиоведущему Хью Хьюиту президент США заявил: "Папа римский предпочитает говорить, что в наличии у Ирана ядерного оружия нет ничего страшного. Я не думаю, что это хорошо… Я думаю, что таким образом он (папа римский - ред.) подвергает опасности много католиков и других людей".