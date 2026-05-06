Papa XIV Leo Donald Trampın tənqidlərinə cavab verib
- 06 may, 2026
- 08:53
Roma Papası XIV Leo ABŞ Prezidenti Donald Trampın tənqidlərinə cavab verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Vatikan News" portalı məlumat yayıb.
"Katolik Kilsəsinin missiyası Müjdəni təbliğ etmək, sülhü təbliğ etməkdir. Əgər kimsə məni Müjdəni təbliğ etdiyim üçün tənqid etmək istəyirsə, qoy bunu həqiqətə uyğun etsin. Sadəcə ümid edirəm ki, səsim eşidiləcək", - portal onun sözlərini sitat gətirib.
Xatırladaq ki, mayın 4-də ABŞ Prezidenti tanınmış radioaparıcı Hyu Hevitlə müsahibəsində bildirib: "Roma Papası İranın nüvə silahına sahib olmasının dəhşətli bir şey olmadığını söyləməyə üstünlük verir. Bunun yaxşı olmadığını düşünürəm. Düşünürəm ki, o (Papa - red.) bunu etməklə bir çox katolikləri və digər insanları təhlükəyə atır".
