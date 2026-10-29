Бессент заявил, что у США нет четких сроков плана давления на Иран
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 03:20
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии у него данных о том, как долго продлится кампания экономического давления на Иран.
Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.
У чиновника спросили, какой срок потребуется США, чтобы убедить Иран вернуться за стол переговоров.
"У меня нет временных рамок", - ответил он, утверждая при этом, что продолжающаяся более двух месяцев "операция "Экономический изгой" очень успешна".
В конце августа Бессент заявил о запуске операции "Экономический изгой", в рамках которой Вашингтон намерен блокировать все источники доходов иранских властей. Тогда он сообщал, что эти меры могут продолжаться месяцами
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