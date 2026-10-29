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    Бессент заявил, что у США нет четких сроков плана давления на Иран

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 03:20
    Бессент заявил, что у США нет четких сроков плана давления на Иран

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии у него данных о том, как долго продлится кампания экономического давления на Иран.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

    У чиновника спросили, какой срок потребуется США, чтобы убедить Иран вернуться за стол переговоров.

    "У меня нет временных рамок", - ответил он, утверждая при этом, что продолжающаяся более двух месяцев "операция "Экономический изгой" очень успешна".

    В конце августа Бессент заявил о запуске операции "Экономический изгой", в рамках которой Вашингтон намерен блокировать все источники доходов иранских властей. Тогда он сообщал, что эти меры могут продолжаться месяцами

    Скотт Бессент Морская блокада Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Bessent ABŞ-nin İrana təzyiq planı üçün dəqiq zaman qrafikinin olmadığını bildirib
    44 filmi
    44 filmi

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