Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Bild: Госдолг Германии превысил €2,8 трлн

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 03:37
    Bild: Госдолг Германии превысил €2,8 трлн

    Государственный долг Германии достиг исторического максимума и превысил отметку в €2,819 трлн.

    Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом свидетельствуют данные прогностического макроэкономического счетчика Pleite-Uhr ("Счетчик банкротств").

    Согласно актуальным расчетным моделям, в стране одновременно фиксируется резкое ухудшение ситуации в корпоративном секторе и на рынке труда. Число банкротств юридических лиц с начала года уже составило 21 303 случая. Математическая модель показывает, что в Германии закрывается одна компания каждые 20 минут. Только за последние четыре дня - в период с 24 по 28 октября - несостоятельными были признаны 357 немецких предприятий.

    В числе обанкротившихся предприятий лишь за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались порядка 300 сотрудников.

    Параллельно ухудшается ситуация с занятостью населения. Количество зарегистрированных заявлений о потере работы с начала года достигло 5 935 856. По оценкам экспертов, динамика прироста составляет один новый безработный каждые четыре секунды.

    Государственный долг Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    "Bild": Almaniyanın dövlət borcu 2,8 trilyon avronu keçib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    04:06
    Более 700 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой воде
    Другие страны
    03:37
    Bild: Госдолг Германии превысил €2,8 трлн
    Другие страны
    03:20
    Бессент заявил, что у США нет четких сроков плана давления на Иран
    Другие страны
    02:54
    Сильное землетрясение произошло в Японии
    Другие страны
    02:18
    "Ливерпуль" обыграл "Челси" в 1/8 финала Кубка английской лиги
    Футбол
    01:49
    Трамп: Вэнс в письме Резаи предложил Ирану доставить медикаменты
    Другие страны
    01:25
    Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
    В регионе
    01:02
    Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку
    Другие страны
    00:50
    В Украине заявили о готовности обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области
    Другие страны
    Лента новостей