Государственный долг Германии достиг исторического максимума и превысил отметку в €2,819 трлн.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом свидетельствуют данные прогностического макроэкономического счетчика Pleite-Uhr ("Счетчик банкротств").

Согласно актуальным расчетным моделям, в стране одновременно фиксируется резкое ухудшение ситуации в корпоративном секторе и на рынке труда. Число банкротств юридических лиц с начала года уже составило 21 303 случая. Математическая модель показывает, что в Германии закрывается одна компания каждые 20 минут. Только за последние четыре дня - в период с 24 по 28 октября - несостоятельными были признаны 357 немецких предприятий.

В числе обанкротившихся предприятий лишь за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались порядка 300 сотрудников.

Параллельно ухудшается ситуация с занятостью населения. Количество зарегистрированных заявлений о потере работы с начала года достигло 5 935 856. По оценкам экспертов, динамика прироста составляет один новый безработный каждые четыре секунды.