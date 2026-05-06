Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

Французская оппозиция подвергла критике решение президента Эмманюэля Макрона назначить бывшего генерального секретаря администрации президента Эмманюэля Мулена на пост главы Центрального Банка Франции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Депутат Национального собрания от правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги заявил, что Мулен "ни на что не годен" и должен покинуть государственную службу.

Как отмечает издание, представители левых сил также выступили против назначения. По их мнению, Мулен не сможет обеспечить независимость регулятора из-за тесных связей с нынешними и бывшими властями Франции.