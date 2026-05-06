Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 06:46
Французская оппозиция подвергла критике решение президента Эмманюэля Макрона назначить бывшего генерального секретаря администрации президента Эмманюэля Мулена на пост главы Центрального Банка Франции.
Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.
Депутат Национального собрания от правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги заявил, что Мулен "ни на что не годен" и должен покинуть государственную службу.
Как отмечает издание, представители левых сил также выступили против назначения. По их мнению, Мулен не сможет обеспечить независимость регулятора из-за тесных связей с нынешними и бывшими властями Франции.
Последние новости
08:29
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:18
США поэтапно закроют генконсульство в ПешавареДругие страны
07:51
Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда ТрампаРелигия
07:24
Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефтиДругие страны
07:10
В Азербайджане начинается прием детей в первый классНаука и образование
06:46
Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБДругие страны
06:19
Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICEДругие страны
05:53
Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в ПанамеДругие страны
05:25