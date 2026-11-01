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    Госдеп США назвал темы саммита лидеров G20 в Майами

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 19:55
    Госдеп США назвал темы саммита лидеров G20 в Майами

    На саммите лидеров стран G20 в декабре в Майами будут обсуждаться вопросы экономического роста и безопасности.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице Государственного департамента США в соцсети X.

    Ведомство отметило, что американский госсекретарь Марко Рубио вернул участников международного форума к фундаментальной миссии.

    "США продолжат продвигать эти усилия с нашими партнерами в декабре на саммите лидеров G20 в Майами", - отмечается в посте.

    Соединенные Штаты в 2026 году председательствуют в " группе двадцати". Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря в окрестностях Майами.

    Саммит G20 в Майами Госдепартамент США
    G20 sammitində iqtisadi artım və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq
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