"Politico": Fransada Mulenin Mərkəzi Bankın sədri təyinatı tənqid olunur
- 06 may, 2026
- 08:16
Fransa müxalifəti dövlət başçısı Emmanuel Makronun Prezident Administrasiyasının keçmiş baş katibi Emmanuel Muleni Mərkəzi Bankın rəhbəri təyin etmək qərarını pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" qəzeti məlumat yayıb.
Milli Assambleyanın sağçı "Milli Birlik" Partiyasından olan üzvü Jan-Filip Tanqi bildirib ki, Mulen heç nəyə yaramır və dövlət qulluğundan getməlidir.
Nəşr qeyd edib ki, solçu nümayəndələr də təyinata qarşı çıxıblar. Onların fikrincə, Mulen hazırkı və keçmiş Fransa hökuməti ilə yaxın əlaqələri səbəbindən tənzimləyicinin müstəqilliyini təmin edə bilməyəcək.
