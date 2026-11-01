Штайнмайер: Си Цзиньпин против трехсторонней встречи с США и Россией по Украине

Китай не заинтересован в трехстороннем саммите с участием России и США для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Как передает Report, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью dpa.

Он уточнил, что обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время их встречи в Пекине.

Штайнмайер допустил, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча лидеров США, России и КНР, однако вопрос Украины, по его словам, в повестку дня включен не будет.

"Никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая не ведется. Он (Си Цзиньпин - ред.) прямо указал на то, что это европейский конфликт, в урегулировании которого должны участвовать сами европейцы", - сообщил германский президент.