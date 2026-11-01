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    Штайнмайер: Си Цзиньпин против трехсторонней встречи с США и Россией по Украине

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 19:14
    Штайнмайер: Си Цзиньпин против трехсторонней встречи с США и Россией по Украине

    Китай не заинтересован в трехстороннем саммите с участием России и США для обсуждения путей завершения войны в Украине.

    Как передает Report, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью dpa.

    Он уточнил, что обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время их встречи в Пекине.

    Штайнмайер допустил, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча лидеров США, России и КНР, однако вопрос Украины, по его словам, в повестку дня включен не будет.

    "Никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая не ведется. Он (Си Цзиньпин - ред.) прямо указал на то, что это европейский конфликт, в урегулировании которого должны участвовать сами европейцы", - сообщил германский президент.

    Франк-Вальтер Штайнмайер Си Цзиньпин Трехсторонняя встреча Российско-украинский конфликт
    Ştaynmayer: Si Cinpin Ukrayna üzrə üçtərəfli sammitin keçirilməsini istəmir
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