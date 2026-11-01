Мирзоян: Декларируемый мир должен принести ощутимую выгоду и странам за пределами региона

Декларируемый мир на Южном Кавказе должен сопровождаться конкретными действиями и ощутимыми результатами, которые будут приносить выгоду не только странам региона, но и за его пределами.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заключительной панельной дискуссии форума "Манамский диалог" в Бахрейне.

"Опыт Южного Кавказа демонстрирует не только цену затяжной конфронтации, но и те возможности, которые может создать дипломатия. Однако политическая приверженность должна сопровождаться конкретными действиями и ощутимыми результатами", – отметил он.

Мирзоян считает, что принципы сотрудничества между Арменией и Азербайджаном необходимо превратить в долгосрочные мир и безопасность, а для этого нужно, чтобы проекты приносили пользу не только самим странам региона, но и государствам, находящимся за его пределами. Он убежден, что взаимосвязанность, создающая возможности и совместную выгоду для всех подлинно заинтересованных сторон, формирует общие интересы и укрепляет коллективную приверженность сохранению мира и стабильности.

В этом контексте глава МИД Армении отметил важность реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") с его железнодорожной, электроэнергетической, оптоволоконной, нефтяной и газовой инфраструктурами. Как отметил министр, этот проект сыграет значительную роль в укреплении взаимосвязанности не только между Ереваном и Баку или непосредственными странами-соседями, но и между Востоком и Западом, Севером и Югом.