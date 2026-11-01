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    На акции у посольства США в Лондоне задержаны более 300 человек

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 18:41
    На акции у посольства США в Лондоне задержаны более 300 человек

    Полиция Лондона задержала более 300 человек на акции протеста в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action у посольства США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда в соцсети X.

    Отметим, что в субботу сотни демонстрантов собрались у здания посольства США на юге Лондона, чтобы поддержать Palestine Action и выразить протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке. Полиция предупредила, что будет задерживать участников незаконной акции.

    "Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний - 320 - было произведено за выражение поддержки запрещенной организации", - отметили в ведомстве.

    Palestine Action была запрещена в 2025 году. Членство в движении или его поддержка являются уголовным преступлением, которое наказывается тюремным заключением сроком до 14 лет. Тем не менее, сторонники движения регулярно проводят акции протеста, в ходе которых полиция задерживает сотни человек.

    Государство Палестина Великобритания Акции протеста
    Londonda ABŞ səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyada 300-dən çox şəxs saxlanılıb
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