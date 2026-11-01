Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Имишли" в домашнем матче 10-го тура

    Футбол
    • 01 ноября, 2026
    • 19:33
    Премьер-лига: Кяпяз обыграл Имишли в домашнем матче 10-го тура

    Гянджинский "Кяпяз" обыграл "Имишли" из одноименного города в домашнем матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Гянджинском городском стадионе завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    Единственный гол на 77-й минуте забил Намиг Алескеров.

    "Кяпяз" с 17 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, у "Имишли" же 10 баллов и восьмая строчка.

    В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Сабах", а "Нефтчи" одолел "Шамахы" со счетом 3:2. Встречи "Араз-Нахчыван" - "Зиря" (2:2) и "Габала" - "Карабах" (0:0) завершились вничью.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Кяпяз ФК Имишли
    Premyer Liqa: "Kəpəz" evdə növbəti qələbəsini qazanıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:54
    Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения
    Внутренняя политика
    19:30
    Минфин Израиля не получал уведомления о прекращении военной помощи США
    Другие страны
    19:20
    Вратарю "Андорры" грозит дисквалификация до 12 матчей за столкновение, приведшее к смерти
    Футбол
    19:05
    AYNA: Изменяются схемы движения маршрутов №195 и 195E
    Инфраструктура
    19:00
    Пашинян: Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для Южного Кавказа
    Внешняя политика
    18:56
    В Баку цены на земельные участки в октябре выросли в среднем почти на 18 %
    Инфраструктура
    18:51
    Пашинян: Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027 году
    В регионе
    18:37
    АФФА обнародовала даты трансферных окон по футзалу
    Футбол
    18:30
    Фото
    В Бухаресте прошло мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы
    Внешняя политика
    Лента новостей