Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Имишли" в домашнем матче 10-го тура
Футбол
- 01 ноября, 2026
- 19:33
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Гянджинский "Кяпяз" обыграл "Имишли" из одноименного города в домашнем матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Гянджинском городском стадионе завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 77-й минуте забил Намиг Алескеров.
"Кяпяз" с 17 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, у "Имишли" же 10 баллов и восьмая строчка.
В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Сабах", а "Нефтчи" одолел "Шамахы" со счетом 3:2. Встречи "Араз-Нахчыван" - "Зиря" (2:2) и "Габала" - "Карабах" (0:0) завершились вничью.
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