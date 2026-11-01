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    ФСБ РФ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 18:17
    ФСБ РФ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) России при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержала подростка, который разместил ролик в TikTok с угрозой о намерении совершить преступление в парке "Царицыно".

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    "Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной от правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: I found a place (перевод с англ. "Я нашел место")", - подчеркнули в ведомстве.

    В его средствах связи были обнаружены не только аккаунт, с которого размещались угрозы, а еще и подписка на неонацистский канал и поисковые запросы о совершенных терактах и других насильственных акциях.

    ФСБ России Теракт Соединенные Штаты Америки (США)
    Moskvada terror aktı törətmək istəyən yeniyetmə saxlanılıb
    MiniBoss
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