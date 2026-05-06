Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 07:24
    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Все поставщики, ранее доставлявшие нефть на Кубу, подвергаются запугиванию и угрозам со стороны США в нарушение принципов свободной торговли.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале.

    Глава кубинского МИД также назвал ложными заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что никакой нефтяной блокады в отношении Кубы не существует.

    "За четыре месяца на Кубу прибыла только одна партия топлива. Все наши поставщики подвергаются запугиванию и угрозам в нарушение принципов свободной торговли и свободы судоходства", - написал он.

    Родригес Паррилья также обвинил Рубио в искажении информации.

    "Несколько часов назад госсекретарь заявил, что никакой нефтяной блокады против Кубы нет. Он просто решил солгать. Он противоречит президенту и пресс-секретарю Белого дома", - отметил министр.

    По его словам, в 2026 году президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин для стран, экспортирующих топливо на Кубу, а также введение вторичных санкций в энергетическом секторе.

    "Госсекретарь прекрасно осведомлен о том ущербе и страданиях, которые преступная нефтяная блокада причиняет кубинскому народу", - добавил глава МИД Кубы.

    Марко Рубио Бруно Родригес Паррилья Куба
    Kubanın XİN rəhbəri ABŞ-ni neft təchizatçılarına təzyiq göstərməkdə təqsirləndirib

    Последние новости

    08:29

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

    Другие страны
    07:51

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    07:24

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    07:10

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    06:46

    Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

    Другие страны
    06:19

    Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

    Другие страны
    05:53

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    05:25

    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей