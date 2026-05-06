Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

Все поставщики, ранее доставлявшие нефть на Кубу, подвергаются запугиванию и угрозам со стороны США в нарушение принципов свободной торговли.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале.

Глава кубинского МИД также назвал ложными заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что никакой нефтяной блокады в отношении Кубы не существует.

"За четыре месяца на Кубу прибыла только одна партия топлива. Все наши поставщики подвергаются запугиванию и угрозам в нарушение принципов свободной торговли и свободы судоходства", - написал он.

Родригес Паррилья также обвинил Рубио в искажении информации.

"Несколько часов назад госсекретарь заявил, что никакой нефтяной блокады против Кубы нет. Он просто решил солгать. Он противоречит президенту и пресс-секретарю Белого дома", - отметил министр.

По его словам, в 2026 году президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин для стран, экспортирующих топливо на Кубу, а также введение вторичных санкций в энергетическом секторе.

"Госсекретарь прекрасно осведомлен о том ущербе и страданиях, которые преступная нефтяная блокада причиняет кубинскому народу", - добавил глава МИД Кубы.