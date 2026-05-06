Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    • 06 мая, 2026
    • 07:10
    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    С 15:00 6 мая начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2026–2027 учебный год.

    Как передает Report, процесс приема будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az. С этой же даты родители смогут выбрать школу и учителя. Этап выбора продлится до 11:00 5 июня.

    В числе приоритетных регионов указаны города Абшерон, Баку, Сумгайыт, Гянджа и Нахчыван.

    По секциям с преподаванием на других языках запись на собеседование начнется 6 мая в 11:00 и продлится до 18:00 18 мая.

    Регистрация для школ с конкурсным отбором будет открыта с 15:00 6 мая до 18:00 5 июня. В эту категорию входят Бакинский европейский лицей, Республиканская гимназия искусств и средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля.

    Электронный прием в первый класс охватывает все общеобразовательные учреждения городов и районов страны.

    Отмечается, что в этом году около 81 тыс. детей, обучавшихся в подготовительных группах азербайджанского сектора, будут автоматически переведены в первый класс.

    Наличие удостоверения личности ребенка является обязательным условием при регистрации.

    Обеспечение доступности процесса приема в школу для каждого родителя является одной из ключевых целей.

    Первый класс
    Bu gündən uşaqların I sinfə qəbulu başlayır

    Последние новости

    08:29

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

    Другие страны
    07:51

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    07:24

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    07:10

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    06:46

    Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

    Другие страны
    06:19

    Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

    Другие страны
    05:53

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    05:25

    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей