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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 10 ноября

    Экология
    • 06 ноября, 2026
    • 15:26
    Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 10 ноября

    Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 10 ноября, ожидаются периодические дожди.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 7 ноября до утра 10 ноября местами ожидаются периодические дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременное усиление дождя и грозы.

    В регионах Азербайджана нестабильная погода также продлится до 10 ноября, ожидаются периодические осадки. Местами возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег.

    В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Qeyri-sabit hava şəraiti noyabrın 10-dək davam edəcək, fasilələrlə yağış yağacaq - Xəbərdarlıq
    Unsettled weather to persist in Azerbaijan until November 10, weather service warns
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