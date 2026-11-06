Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 10 ноября, ожидаются периодические дожди.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 7 ноября до утра 10 ноября местами ожидаются периодические дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременное усиление дождя и грозы.

В регионах Азербайджана нестабильная погода также продлится до 10 ноября, ожидаются периодические осадки. Местами возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны.