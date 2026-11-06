Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 10 ноября
Экология
- 06 ноября, 2026
- 15:26
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Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 10 ноября, ожидаются периодические дожди.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 7 ноября до утра 10 ноября местами ожидаются периодические дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременное усиление дождя и грозы.
В регионах Азербайджана нестабильная погода также продлится до 10 ноября, ожидаются периодические осадки. Местами возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег.
В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, не исключены кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны.
Qeyri-sabit hava şəraiti noyabrın 10-dək davam edəcək, fasilələrlə yağış yağacaq - Xəbərdarlıq
Unsettled weather to persist in Azerbaijan until November 10, weather service warns
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